​В Азербайджане производство промышленных товаров подорожало на 5,4%

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года цены производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 5,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, в апреле в сфере горнодобывающей промышленности цены производителей металлических руд снизились на 4,0%, производителей сырой нефти и природного газа повысились на 5,4%, производителей камня, песка, соли и другой продукции горнодобывающей промышленности - на 2,7%.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей на установку и ремонт машин и оборудования снизились на 3,7%, текстильной продукции, спиртных напитков, электрического оборудования, компьютеров и другого электронного оборудования - 0,4%, строительных материалов - 0,3%. Цены производителей в сфере химической промышленности выросли на 25,7%, табачных изделий - 12,7%, резины и пластиковых изделий - 12,3%, в металлургической промышленности - 6,5%, в сфере производства нефтяной продукции - 6,1%, продовольственных товаров - 4,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 4,1%, по производству мебели - 1,8%, по производству одежды - 1,4%, по производству кожи, кожаных изделий, обуви - 0,8%, по производству автомобилей и прицепов - 0,7%, в сфере полиграфической деятельности - 0,6%.

В течение месяца не наблюдалось изменений в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, очистки и переработки отходов.