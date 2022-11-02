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В Агдамском промышленном парке создадут новые предприятия

В Агдамском промышленном парке создадут новые предприятия В Агдамском промышленном парке, находящемся в управлении Агентства по развитию экономических зон (İZİA), будут созданы новые производственные мощности.
Промышленность
2 ноября 2022 г. 17:49
В Агдамском промышленном парке создадут новые предприятия

В Агдамском промышленном парке, находящемся в управлении Агентства по развитию экономических зон (İZİA), будут созданы новые производственные мощности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на İZİA.

Резидентство в парке получили еще 4 субъекта предпринимательства, тем самым число резидентов промышленного парка достигло 11.

ООО Rail Trans Service реализует проект по производству систем автоматизации и телемеханики на территории промышленного парка площадью 1 га. В рамках проекта будут производиться различные виды железнодорожного оборудования. На предприятии с инвестиционной стоимостью 5,7 млн манатов предусмотрено создание 45 постоянных рабочих мест.

Mister Decor построит предприятие по производству обоев на 1 гектаре промышленного парка. На предприятии с инвестиционной стоимостью 6,5 млн манатов будут обеспечены постоянной работой 76 человек.

Еще один новый резидент - Almet Holding реализует проект по производству различных видов железобетонных изделий на территории в 1 га. Инвестиционная стоимость проекта составляет 13 млн манатов. В рамках проекта 100 человек будут обеспечены постоянной работой.

Eel Electric реализует проект по производству электрораспределительного оборудования и электрических розеток. В рамках проекта планируется изготовление электрических розеток 10 и 35 кВ, а также электрораспределительного оборудования. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 1,4 млн манатов, будут обеспечены постоянной работой 30 человек.

Продукция предназначена не только для удовлетворения спроса внутреннего рынка, но и для экспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Sənaye Parkında yeni istehsal sahələrinə yatırılacaq investisiyaların həcmi açıqlanıb

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