США и Китай начали торговую войну

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Министерство торговли США объявило предварительное решение о введении тарифа на поставки алюминиевой фольги из Китая в размере от 16,5% до 81% исходя из субсидий, которые компании получают от китайского правительства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика.

"Соединенные Штаты привержены свободе, справедливости и взаимной торговле и будут продолжать проверять предоставленную нам информацию, которая привела нас к такому решению. Администрация Трампа не будет сидеть без дела, поскольку вредные торговые практики иностранных государств пытаются использовать преимущества наших основных отраслей, рабочих и предприятий", - говорится в заявлении министра торговли Уилбера Росса.

По данным департамента торговли, в 2016 году импорт алюминиевой фольги из Китая составил около 389 млн долларов. Алюминиевая ассоциация, из-за жалобы которой Белый дом и ввел подобные тарифы, заявила, что удовлетворена решением.

"Производители алюминиевой фольги в США являются одними из самых конкурентоспособных производителей в мире, но они не могут конкурировать с продуктами, которые субсидируются китайским правительством и продаются по несправедливо низким ценам", - сказала Хайди Брок, президент и исполнительный директор группы.