​Производство продукции в ненефтяном секторе выросло на 10,2%

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 19,7 млрд. манатов, что на 2,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 62,6% промышленной продукции произведено в сфере горнорудной промышленности, 29,4% - перерабатывающей сфере, 7,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В перерабатывающей сфере производство продовольственных товаров выросло на 3,6%, кожи и кожаных изделий, обуви - 74,1%, дерева и изделий из дерева - 37,0%, товаров химической промышленности - 97,2%, полиграфической продукции - 76,3%, строительных материалов - 12,2%, продукции металлургической промышленности - 5,1%, готовых металлических изделий - 62,0%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 71,9%, электронного оборудования - 20,8%, мебели - 5,2%, установки и ремонта машин и оборудования - в 2,1 раза.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,2%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов и перерабатывающей сфере - на 2,8%.

Объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 10,2%, нефтяном секторе сократился на 0,7%.

Большая часть произведенной продукции направлена потребителям, в амбарах промышленных предприятий на 1 октября 2015 года с учетом запасов предыдущих периодов имеется готовая продукция на сумму 301,5 млн. манатов.