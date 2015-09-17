​Производство легковых автомобилей в Азербайджане резко сократилось

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 370 легковых, 210 грузовых автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 79,1% и больше на 16,7% соответственно.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период производство тракторов в годовом исчислении сократилось на 23,3% - до 670 единиц. Помимо этого, за данный период в стране произведено 469 коммунальных машин специального назначения.

Автомобили производятся в городах Нахчыван, Гянджа и Шемахинском районе.

Согласно статистике, в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 200,1 млн. манатов, по сравнению с январем-августом прошлого года производство машин и оборудования сократилось на 28,1%, прочих транспортных средств - на 1,1%, автомобилей и прицепов - на 24,0%.