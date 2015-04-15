Подписано соглашение о взаимопонимании по строительству пропиленового завода в Азербайджане

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку SOCAR Polymer (Азербайджан) и Maire Tecnimont (Италия) подписали меморандум о взаимопонимании в связи с исполнением EPC-контракта (инжиниринг, закупки, строительство) по проекту строительства Сумгаитского пропиленового завода.

Документ подписан генеральным директором SOCAR Polymer Фаридом Джафаровым и исполнительным директором Maire Tecnimont Пьерроберто Фолкиеро (Pierroberto Folciero).

Как сообщает Report, на церемонии подписания, которое состоялось в рамках визита в Азербайджан торговой миссии во главе с министром экономики Италии Федерикой Гуиди, приняли участие министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, итальянский министр Ф.Гуиди, председатель компании Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато.

Строительство завода планируется на территории Сумгаитского химико-промышленного парка. Общая стоимость контракта составляет приблизительно 350 млн. евро. В рамках проекта предусмотрено проведение инженерных, закупочных и строительных работ. Годовая производственная мощность завода составит 180 тыс. тонн. Это позволит производить пропилен путем крекинга нафты.

В SOCAR Polymer имеют долю основные промышленные компании Азербайджана - PASHA Holdinq, Azersun Holding, Gilan Holding и SOCAR. SOCAR имеет годовую прибыль в размере 40 млрд. долларов США и является вертикально интегрированной государственной компанией в нефтегазовом секторе.

Сумгаитский завод станет первым полипропиленовым заводом в Азербайджане по производству пластических изделий, который сыграет роль в развитии нефтегазовой промышленности страны в этом направлении. Полипропилен используется в производстве посуды, текстиля, канцелярских товаров, автомобильных компонентов, электротехники и для некоторых других целей.

На мероприятии отмечено, что химическая и нефтехимическая промышленность играет большую роль в развитии экономики Азербайджана, и президент Ильхам Алиев оказывает поддержку стабильному развитию химической промышленности страны. На сегодняшний день полипропилен и полиэтилен высокой плотности импортируется в Азербайджан из Ближнего Востока, Турции, России и других стран. В Азербайджане производят только полиэтилен низкой плотности. Реализация проекта SOCAR Polymer позволит производить 180 тыс. тонн полипропилена (PP) и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности (HDPE) в год.

Исполнительный директор Maire Tecnimont П.Фолкиеро добавил, что итальянская компания рада предложить свои знания SOCAR в сфере производства полипропилена и оказывать поддержку таким авторитетным клиентам в развитии промышленного сектора: "Этот проект привлекает множество итальянских производителей".

Отметим, что сдача в эксплуатацию комплекса по производству полипропилена (PP) с проектной мощностью 180 тыс. тонн в год запланирована на 2017 год, а комплекса по производству полиэтилена высокой плотности (HDPE) с проектной мощностью 120 тыс. тонн в год - на 2018 год. С ОАО "Газпромбанк" подписан сборник основных условий по выделению кредита в размере 425 млн. долларов на строительство завода. Лицензиатом полипропиленового комплекса является компания Lyondell Basel, комплекса HDPE - компания Ineos. 30% производимой продукции будет реализовано на местном рынке, остальная часть - экспортироваться в Турцию, Европу и страны СНГ.