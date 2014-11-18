Petkim увеличил производство на 13%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Нефтехимический холдинг Petkim, являющийся крупнейшим активом Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) за рубежом, увеличил производство на 13% - с 3,2 млн. до 3,6 млн. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ГНКАР, данный показатель роста достигнут за счет инвестиций в размере 144 млн. долларов в заводы по производству этилена и PTA. Так, годовое производство этиленового завода выросло с 520 тыс. до 588 тыс. тонн.

Генеральный директор Petkim Садеддин Горгуд отметил, что с увеличением производства на предприятиях компании снизится расход природного газа, повысится производительность и прибыль.

С.Горгуд также сообщил, что ведутся интенсивные работы в рамках проектов по ветряной электростанции и контейнерному порту Petkim, и уже в сентябре следующего года в порт прибудут первые пароходы. Строительство ветряной электростанции планируется завершить к концу 2015 года. После того, как будет завершен первый этап данного проекта, станция на 12% покроет потребности компании в электроэнергии.