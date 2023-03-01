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Обсуждено привлечение ИБР к проектам в промышленных зонах Азербайджана

Обсуждено привлечение ИБР к проектам в промышленных зонах Азербайджана Обсуждены возможности привлечения Исламского банка развития (ИБР) к проектам, реализуемым в промышленных зонах страны.
Промышленность
1 марта 2023 г. 15:12
Обсуждено привлечение ИБР к проектам в промышленных зонах Азербайджана

Обсуждены возможности привлечения Исламского банка развития (ИБР) к проектам, реализуемым в промышленных зонах страны.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщается, делегация во главе с президентом Группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером посетила Сумгайытский химический промышленный парк. Председатель правления Агентства Эльшад Нуриев проинформировал гостей о существующих в нашей стране промышленных зонах и агропарках, инвестиционных проектах.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslam İnkişaf Bankının sənaye zonalarındakı layihələrə cəlb olunması müzakirə edilib

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