Министр промышленности и торговли Чехии посетит Азербайджан

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек посетит с официальным визитом Азербайджан 3 марта. Как сообщили Report в посольстве Чехии в Азербайджане, в ходе переговоров с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими членами правительства Азербайджана будут обсуждены вопросы дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами.

Отметим, что торговый оборот между Азербайджаном и Чехией достиг в 2014 году 1,5 млрд. евро, что на 23% больше, чем в 2013 году. Чехия покупает в Азербайджане, в основном, нефть, в свою очередь поставляя промышленное оборудование и потребительские товары.

В рамках официального визита будет организован бизнес форум, в котором примут участие 32 чешских компаний и банков. Мероприятие организовано Фондом по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), созданным Министерством экономики и промышленности Азербайджана. С чешской стороны организатором является Палата по экономическим связям со странами СНГ.