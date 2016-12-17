Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Компания Ferrari выпустила эксклюзивный суперкар к 50-летию выхода бренда на японский рынок.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание Luxury Launches.

Новая модель Ferrari J50 построена на основе серийной модели 488, хотя внешний дизайн суперкара значительно отличается. Кроме того, автомобиль впервые за 20 лет получил кузов типа тарга, который отличается жестко закрепленным лобовым стеклом, дугой безопасности позади сидений, съемным верхом и наличием заднего стекла.

Эксклюзивный суперкар оснащен 3,9-литровым двигателем V8 с мощностью 680 к.с. Всего будет выпущено десять эксклюзивных Ferrari J50, которые будут оборудованы дополнительными опциями по желанию заказчика. Все автомобили продадут на рынке Японии, а их стоимость составит 2,66 млн доллар.