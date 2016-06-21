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    ​EBRD увеличивает долю в Holcim (Azerbaijan)

    Банк намерен довести свою долю до 20%

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможность увеличить свою долю в ОАО Holcim (Azerbaijan) – крупном производителе цемента и клинкера в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

    Целью дополнительных инвестиций является повышение энергоэффективности предприятия за счет использования альтернативных источников энергии.

    В настоящее время доля EBRD в Holcim (Azerbaijan) равна 10%. Банк намерен довести эту цифру до 20%.

    Акционером компании также является швейцарская компания Holcim (76%), остальные 14% акций принадлежат физическим лицам.

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