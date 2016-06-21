​EBRD увеличивает долю в Holcim (Azerbaijan)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) рассматривает возможность увеличить свою долю в ОАО Holcim (Azerbaijan) – крупном производителе цемента и клинкера в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.
Целью дополнительных инвестиций является повышение энергоэффективности предприятия за счет использования альтернативных источников энергии.
В настоящее время доля EBRD в Holcim (Azerbaijan) равна 10%. Банк намерен довести эту цифру до 20%.
Акционером компании также является швейцарская компания Holcim (76%), остальные 14% акций принадлежат физическим лицам.
Economic DepartmentАвтор новости
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