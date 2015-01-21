Добыча золота в Азербайджане увеличилась на 16%

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане добыча золота в годовом исчислении выросла на 15,6% и в 2014 году составила 1 872,5 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в отчетном периоде в добыче серебра наблюдается снижение. Так, добыча снизилась на 62% и составила 239,3 кг.

Напомним, что золото и серебро в Азербайджане добывается в рамках договора типа PSA (долевое распределение добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: в Нахчыване - 1, Гедабеке - 2, Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией - 3 месторождений. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании "Anglo Asian Mining Plc." - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году.

Отметим, что в 2014 году в Азербайджане выявлено несколько месторождений золота. В настоящее время на этих месторождениях проводятся вычислительные работы.