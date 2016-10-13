Добыча золота в Азербайджане сократилась на 8%

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining, специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди, за 9 месяцев этого добыла на Гедабекском месторождении 49 874 унции золота. Как передает Report, эта информация распространена на официальном сайте компании.

В соответствующем периоде прошлого года объем добычи составил 54 103 унции, что на 8,5% больше показателя за этот год. В 3-м квартале добыто 16 497, во 2-м - 19 375 унций золота.

Добыча серебра в январе-сентябре этого года составила 114 915 унций, меди - 1 363 тонны. В соответствующем периоде прошлого года добыто 10 916 унций серебра и 634 тонны меди. На 3-й квартал приходится 485 тонн всей произведенной за 9 месяцев меди. Объем добычи серебра в 3-м квартале составил 33 899 унций. Во втором квартале добыто 497 тонн меди и 52 214 унций серебра.

К концу года объем добычи золота прогнозируется в объеме 69-71 тыс. унций, меди – 1 700-2 100 тонн.

В третьем квартале этого года продано 12 567 унций в золотых слитках по цене 1 332 доллара за унцию. Во 2-м квартале продажи составили 15 661 унция в золотых слитках по цене 1 265 долларов за унцию.

Отметим, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.