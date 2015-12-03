​Британская компания привлечена к строительству карбамидного завода в Азербайджане

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская компания по перевозке крупнотоннажных грузов ALE подписали контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании ALE, согласно контракту, компания будет осуществлять перевозку больших и крупнотоннажных грузов для карбамидного завода, строительство которого запланировано в Сумгайыте.

ALE будет транспортировать оборудование из Бакинского порта на территорию завода в Сумгайыте. Перевозки будут осуществляться до сентября 2016 года. Компания уже приступила к перевозкам и вес перевезенной самой тяжелой установки равен 367 тоннам.

В компании заявили, что это самый крупный контракт, подписанный бакинским филиалом ALE.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки. Стоимость проекта без учета налогов составляет 500 млн. евро.

Завод будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 - начале 2018 года.