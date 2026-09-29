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    AzerGold увеличил экспорт на 22%

    Промышленность
    • 29 сентября, 2026
    • 13:08
    AzerGold увеличил экспорт на 22%

    В январе-августе этого года AzerGold экспортировало продукцию на $180,6 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сентябрьский выпуск обзора Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт вырос на $32,6 млн, или 22,03%.

    За 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.

    ЗАО AzerGold Обзор экспорта
    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 22 % artıb
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