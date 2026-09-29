AzerGold увеличил экспорт на 22%

В январе-августе этого года AzerGold экспортировало продукцию на $180,6 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сентябрьский выпуск обзора Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт вырос на $32,6 млн, или 22,03%.

За 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 млрд.