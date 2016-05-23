Азербайджан заработает на проекте SOCAR Polymer 11 млрд. долларов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Суммарные доходы заводов по производству полипропилена и полиэтилена компании SOCAR Polymer за весь период деятельности составят 10-11 млрд. долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоролике, размещенном на сайте компании.

По информации, 30% из этой суммы составит чистая прибыль компании.

В период строительства работой будут обеспечены 1 200, после запуска в эксплуатацию - 300 человек. Общая инвестиционная стоимость проекта SOCAR Polymer равна 750 млн. долларов.

Компания SOCAR Polymer учреждена в июле 2013 года SOCAR совместно с Pasha Holding, Azersun Holding и Gilan Holding в целях усиления развития химической промышленности Азербайджана. Это первый проект подобного масштаба в нефтехимической промышленности Азербайджана в течение последних 40 лет.

Строительство комплексов по производству полипропилена (PP) и полиэтилена высокой плотности (HDPE) осуществляется на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, созданного по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Две установки SOCAR Polymer будут производить в общей сложности 300 тыс. тонн продукции в год, из них 180 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности. Они будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.

В настоящее время Азербайджан экспортирует полиэтилен низкой плотности, импортирует полиэтилен высокой плотности. Основной целью проекта является импортозамещение и повышение экспортного потенциала страны. Отметим, что 30% продукции предусмотрено для реализации на внутреннем рынке, 70% - на экспорт в Турцию и Европу.