Азербайджан увеличил добычу золота на 12%

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане было добыто 1 684,3 кг золота и 231,9 кг серебра.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, добыча золота увеличилась на 11,9%, а серебра - снизилась на 62,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках контракта типа PSA (О долевом разделе добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предполагает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - в Гедабеке, 3 - в Кельбаджаре и Зангилане, в настоящий момент находящихся под оккупацией армян. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining PLC - 49%. Первая добыча золота на месторождении Гедабек началась в 2009 году.

Отметим, что за 2013 год в Азербайджане было добыто 1 619,2 кг золота.