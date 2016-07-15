Азербайджан резко сократил производство легковых автомобилей

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 56 единиц легковых автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в годовом исчислении сократилось на 82,8%.

На 1 июля этого года запасы готовой продукции составили 156 единиц. За отчетный период производство грузовых автомобилей выросло на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 225 единиц. Производство тракторов в годовом исчислении сократилось на 32% - до 367 единиц.

В сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 116,0 млн. манатов. В годовом исчислении производство машин и оборудования сократилось на 23,0%, прочих транспортных средств – на 4,3%, автомобилей и прицепов выросло на 43,8%.

Отметим, что автомобили производятся в городах Нахчыван, Гянджа и Шемахинском районе.