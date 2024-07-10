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Жительницу Баку задержали за пособничество телефонным мошенникам

Жительницу Баку задержали за пособничество телефонным мошенникам Жительница Баку Виктория Рзаева задержана по подозрению в телефонном мошенничестве с причинением гражданам ущерба на сумму свыше 55 тыс. манатов.
Происшествия
10 июля 2024 г. 17:52
Жительницу Баку задержали за пособничество телефонным мошенникам

Жительница Баку Виктория Рзаева задержана по подозрению в телефонном мошенничестве с причинением гражданам ущерба на сумму свыше 55 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанная призналась, что выступала в качестве курьера и забирала деньги с адресов граждан, обманутых другими соучастниками преступления, с которыми В.Рзаева познакомилась в Telegram. Злоумышленники звонили одиноким гражданам и просили денег якобы для срочной помощи их близким, попавшим в беду.

Было установлено, что В.Рзаева забрала у доверчивых граждан 38 700, 6 400 и 10 050 манатов и перевела их на крипто-счета членов преступной группировки, находящейся за рубежом. Взамен В.Рзаева получила денежное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Ahıl və tənha vətəndaşlara qarşı 55 min manatdan çox dələduzluq edən qadın saxlanılıb

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