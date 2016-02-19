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    Житель Нардарана добровольно сдал полиции свое оружие

    У другого жителя оружие было изъято

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ У одного жителя Нардарана было изъято охотничье ружье без документов, другой житель поселка добровольно сдал полиции свое оружие.

    Как сообщает Report, сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции изъяли у жителя поселка Нардаран Нагиева Ханоглана Рзагулу оглу 1941 года рождения охотничье ружье без документов 16 калибра.

    Житель поселка Нагиев Мубариз Гаджиага оглу 1972 года рождения сдал в отделение полиции охотничье ружье 12-го калибра марки "ИЖ". 

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