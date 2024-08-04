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Женщина, получившая удары топором в Дашкесане, скончалась

Женщина, получившая удары топором в Дашкесане, скончалась Женщина, получившая удары топором в селе Хошбулаг Дашкесанского района, скончалась.
Происшествия
4 августа 2024 г. 21:59
Женщина, получившая удары топором в Дашкесане, скончалась

Женщина, получившая удары топором в селе Хошбулаг Дашкесанского района, скончалась.

Об этом сообщает западное бюро Report.

Согласно информации, Таира Мамед гызы Гурбанова, 1958 года рождения, скончалась в больнице, где проходила лечение.

Напомним, что инцидент произошел 27 июля. Потерпевшая получила несколько ударов топором предположительно во время бытового конфликта.

По предварительной версии, деяние совершила невестка женщины Саида Гасанова, 1982 года рождения. Ее поиски продолжаются.

В связи с фактом ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə gəlini tərəfindən baltalanan qadın xəstəxanada ölüb

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