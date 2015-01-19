Завтра в Баку дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В связи с 25-ой годовщиной трагедии 20 января Управление государственной дорожной полиции города Баку (УГДПБ) будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщил Report начальник отдела УГДПБ Вагиф Асадов.

В этот день, начиная с 7:00 утра и до завершения церемонии, сотрудники УГДПБ будут регулировать движение около Аллеи Шехидов с целью обеспечения безопасности движения людей, посещающих её. Будет полностью ограничено движение транспорта от проспекта Парламента до Аллеи Шехидов, напротив Телетеатра по улице Мехди Гусейна-1, на пересечении улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, на пересечении круга М.Мушвига и проспекта Метбуат и на пересечении улицы Аббасгулу Аббасзаде с улицей Иззята Набиева.

УГДПБ просит водителей в связи с мероприятиями по случаю годовщины трагедии 20 января в этот день пользоваться альтернативными путями или же общественным транспортом.