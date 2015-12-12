​Заместитель министра: Поиски пропавших нефтяников продолжаются

Баку.12 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются поиски 23 лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и трех пропавших на "Нефтяных камнях" лиц.

Как сообщает Report,об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев.

По его словам, к поисково-спасательным работам привлечены 3 вертолета и 1 самолет министерства: "Поиски ведут также 2 вертолета и корабли Государственной пограничной службы. Поисковые работы не прекращались даже при ухудшении погодных условий".