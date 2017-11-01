 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замдиректора Института архитектуры и искусства НАНА освобождена от занимаемой должности

    В НАНА произошли кадровые и структурные изменения© Report

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли кадровые и структурные изменения.

    Как сообщает Report, решением Президиума НАНА доктор искусствоведения Кюбра Алиева освобождена от должности замдиректора Института архитектуры и искусства академии.

    Кроме того, внесены частичные изменения в структуру Института зоологии.

    На заседании также утвердили новый состав Бюро отдела общественных наук НАНА и состав Научного совета Института Кавказоведения.

    Решением Президиума, доктор философии по искусствоведению Хазар Зейналов назначен научным секретарем Института архитектуры и искусства, доктор филологических наук Лала Ахмедова - научным секретарем Института права и прав человека, а доктор философии по философии Севиндж Гасанова - научным секретарем Института философии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi