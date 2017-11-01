Замдиректора Института архитектуры и искусства НАНА освобождена от занимаемой должности

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли кадровые и структурные изменения.

Как сообщает Report, решением Президиума НАНА доктор искусствоведения Кюбра Алиева освобождена от должности замдиректора Института архитектуры и искусства академии.

Кроме того, внесены частичные изменения в структуру Института зоологии.

На заседании также утвердили новый состав Бюро отдела общественных наук НАНА и состав Научного совета Института Кавказоведения.

Решением Президиума, доктор философии по искусствоведению Хазар Зейналов назначен научным секретарем Института архитектуры и искусства, доктор филологических наук Лала Ахмедова - научным секретарем Института права и прав человека, а доктор философии по философии Севиндж Гасанова - научным секретарем Института философии.