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    Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом на территории Губы и Гусаров - ФОТО

    По факту в отделении полиции Губинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся грабежом на территории Губы и Гусаров.

    Как сообщает Report, в результате успешной операции, проведенной сотрудниками Губинского отделения полиции, выявлена преступная группировка, подозреваемая в грабеже на территории указанных районов. Банда в составе 4-х человек на протяжении нескольких месяцев воровала из магазинов продовольствие, разговорные карты, спиртные напитки, ноутбуки, а также наличные. В ходе расследования выяснилось, что некоторые члены группировки ранее имели судимость.

    Члены преступной группировки - Багиров Фархад Альаббас оглу, Шахкеремов Шахин Имран оглу, Фархадов Эмин Новруз оглу и Гафаров Афган Видади оглу признались в содеянном. 

    По факту в отделении полиции Губинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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