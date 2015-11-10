Задержан гражданин Ирана, перевозивший наркотические средства в Азербайджан - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В ходе операции, проведенной сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, был задержан наркоторговец.

Как сообщает Report, гражданин Ирана Лятифи Гуламзаде незаконно пересек государственную границу Азербайджана, смог провести на территорию страны 1,3 кг героина в целях продажи. Впоследствии Л.Гуламзаде встретился с жителем Джалилабадского района Исбаровым Эльмаддином Мехман оглу на территории села Меликгасымлы. Во время операции по их задержанию мужчины, бросив наркотические средства, пытались бежать, однако были задержаны.

Отметим, что задержанный гражданин Ирана и раньше был арестован в Азербайджане и передан иранской стороне.

В настоящее время в Джалилабадском районном отделения полиции продолжаются следственные мероприятия.