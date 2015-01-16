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    ​Власти Ялты продали сквер, названный в честь командира-азербайджанца

    В настоящее время в сквере начались строительные работы

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ялтинские власти продали сквер, названный в честь командира полка, освободившего город от фашистов — Джалиля Наджабова.

    Как передает Report, об этом заявили в Крымской азербайджанской общине.

    В настоящее время в сквере начались строительные работы. В планах заказчиков построить на территории сквера торгово-развлекательный центр.

    Торжественное открытие мемориальной доски в сквере состоялось в 2013-м году.

    В общине отметили, что они вложили в благоустройство сквера значительные средства, после чего местные жители и туристы начали там отдыхать.

    В Крымской азербайджанской общине добавили, что сейчас ведутся переговоры с заказчиком строительства.

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