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Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine

Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine В результате взрывов в селе Береезина Житомирской области Украины серьезный ущерб был нанесен двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine.
Происшествия
6 июля 2025 г. 14:10
Взрывы в селе Березина нанесли серьезный ущерб АЗС SOCAR Energy Ukraine

В результате взрывов в селе Береезина Житомирской области Украины серьезный ущерб был нанесен двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine.

Как передает восточноевропейское бюро Report, автозаправочные станции, расположенные с обеих сторон дороги Киев-Житомир, находятся примерно в одном километре от села.

Местные жители сообщают, что взрывы на мебельной фабрике и других предприятиях села произошли внезапно, без предварительных сигналов тревоги. Предполагается, что взрывы были организованы диверсионными группами российской армии.

Менеджер автозаправочной станции, принадлежащей SOCAR, рассказала о серьезных повреждениях после взрывов

В день инцидента менеджер автозаправочной станции, принадлежащей SOCAR, Наталия Чернякова сообщила, что волна взрывов нанесла значительный ущерб объекту, и в течение последних двух дней проводятся работы по восстановлению.

"Это был обычный рабочий день. На улице царила тишина. Затем мы все услышали очень громкий взрыв. От дыма ничего не было видно. Всё было в дыму. Позже мы увидели, что всё повреждено. Люди очень испугались. Это было около 18:00. На территории были сотрудники и я. Фасад автозаправочной станции был полностью разрушен, у нас много поврежденной техники, центральные стены, кондиционеры, микроволновые печи были искорёжены, вентиляционная система вышла из строя", — добавила она.

В компании SOCAR Energy Ukraine сообщили, что в настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного обеим станциям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBerezinadakı partlayışlarda "SOCAR Energy Ukraine" şirkətinin YDM-ləri ciddi zərər görüb - VİDEO

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