    Вугар Мустафаев наблюдал за военными учениями в Пакистане

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 11:00
    Вугар Мустафаев наблюдал за военными учениями в Пакистане

    Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев находится с визитом в Пакистане.

    Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

    В рамках поездки министр посетил предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс Пакистана - Frontier Works Organization, HIT-Taxila и Global Industrial & Defense Solutions. Ему была представлена информация о деятельности предприятий, возможностях и реализуемых проектах.

    Кроме того, Мустафаев наблюдал за ходом военных учений "Огонь и маневр" ВС Пакистана. За учениями также наблюдали премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, король Иордании Абдалла II, командующий Сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и другие высокопоставленные лица.

    "Визит министра имеет важное значение в плане расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере оборонной промышленности", - говорится в информации.

