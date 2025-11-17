Вугар Мустафаев наблюдал за военными учениями в Пакистане

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев находится с визитом в Пакистане.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

В рамках поездки министр посетил предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс Пакистана - Frontier Works Organization, HIT-Taxila и Global Industrial & Defense Solutions. Ему была представлена информация о деятельности предприятий, возможностях и реализуемых проектах.

Кроме того, Мустафаев наблюдал за ходом военных учений "Огонь и маневр" ВС Пакистана. За учениями также наблюдали премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, король Иордании Абдалла II, командующий Сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Асим Мунир и другие высокопоставленные лица.

"Визит министра имеет важное значение в плане расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере оборонной промышленности", - говорится в информации.