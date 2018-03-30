Во Франции стреляли в известного в криминальном мире Рагима Шекинского, его супруга погибла - ОБНОВЛЕНО-2

© Rahim Namazov

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сообщается, что Рагим Новрузов, на которого совершено вооруженное нападение во Франции, связан с криминальными авторитетами.

Как сообщает Report, в связи с этим распространилась информация в социальных сетях.

Сам Р.Намазов был известен в криминальном мире как "Опасный Рома" и Рагим Шекинский.

Причины инцидента будут известны после расследования.

Отметим, что инцидент произошел в городе Коломье близ Тулузы. Неизвестный вышел из автомобиля марки "Ауди", семь раз выстрелил в находящихся в другом автомобиле Рагима Намазова и его супругу, после чего сбежал с места происшествия. Состояние Рагима Намазова тяжелое, его супруга скончалась в больнице.

Расследование по факту ведут местные органы прокуратуры.

Р.Намазов был судим в Азербайджане, в том числе отбыл годичное принудительное тюремное заключение за мошенничество. Сообщается, что в Азербайджане он обманул различных людей, присвоив их деньги.

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Как сообщает Report со ссылкой на сайт francetvinfo.fr, состояние раненного в результате вооруженного нападения Рагима Намазова тяжелое, его супруга скончалась в больнице.

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Совершенно вооруженное нападение на двух проживавших во Франции азербайджанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, инцидент произошел в городе Коломье недалеко от Тулузы.

Отмечается, что неизвестный вышел из автомобиля марки "Ауди" и семь раз выстрелил в находящихся в другом автомобиле Рагима Намазова и его супругу, после чего сбежал с места происшествия.

Сообщается, что состояние обоих раненых тяжелое. Происшествие расследуется местными органами прокуратуры.

Отметим, что Р.Намазов был судим в Азербайджане, в том числе отбыл годичное принудительное тюремное заключение за мошенничество. Сообщается, что в Азербайджане он обманул ряд лиц, присвоив их деньги.