В Верховном суде рассматривается кассационная жалоба Интигама Алиева

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе в связи с изменением приговора в отношении председателя Общества правового просвещения Интигама Алиева, находящегося под арестом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюльзар Рзаевой выступил адвокат И.Алиева Джавад Джавадов. Адвокат попросил Верховный суд оправдать И.Алиева. На суде объявлен перерыв до 14.30.

Отметим, что Интигам Алиев был арестован 8 августа 2014 года. Он обвинялся по ст. 213.1 (уклонение от налогов), ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 192.2 (незаконное предпринимательство) и ст. 179.3.2 (присвоение или растрата) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Алиев был осужден на 7,6 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в течение 3 лет. Не согласившись с решением, И.Алиев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Приговор суда был оставлен без изменений.

Адвокат Джавад Джавадов подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда.