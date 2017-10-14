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    В Сураханах пожилая женщина ранена ножом со стороны знакомого

    Пострадавшая сообщила врачам, что получила ранение в область живота по неосторожности

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, ночью пострадавшая была доставлена машиной "скорой помощи" в Городскую клиническую больницу №3 в тяжелом состоянии.

    Получившая колото-резаную рану в область живота 51-летняя Рейхан Абульфат гызы Мамедова была незамедлительно прооперирована.

    Пострадавшая сообщила, что получила ранение в область живота по неосторожности, однако обследование установила, что ей нанесли ножевое ранение.

    Было установлено, что Р.Мамедова была ранена знакомым на почве семейного конфликта в поселке Гарачухур Сураханского района.

    Факт расследуется 32-м отделением полиции Сураханского районного управления полиции.

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