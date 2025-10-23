В суде по делу граждан Армении заслушали показания потерпевших: армяне устроили "русскую рулетку"

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении граждан Армении.

Как сообщает Report, на заседании 23 октября были оглашены показания потерпевших, которые не смогли присутствовать на слушании по уважительным причинам.

Как следует из оглашенных показаний потерпевшего Азада Тагирова, во время пребывания в армянском плену он подвергался пыткам со стороны полицейского по имени Максим. По словам Тагирова, тот ударил его прикладом автомата по лицу, выбив зуб, а затем погасил горящую сигарету о его шею.

Потерпевший заявил, что тот же Максим, зарядив один патрон в барабан револьвера, устроил с пленными "игру в русскую рулетку". Он поочередно приставил пистолет к его голове, потом к голове Шахлара Гурбанова и нажал на курок. Дважды оружие не выстрелило. Но когда он приставил револьвер к голове Тагы Байрамова и снова нажал, прозвучал выстрел - Тагы погиб на месте. По требованию армянских военных тело убитого Байрамова они отнесли к берегу реки и там закопали.

Также были оглашены показания Тельмана Зейналова, который сообщил, что получил ранение при разминировании местности в селе Мехдили Джебраильского района, когда сработала противопехотная мина.

Потерпевший Бехруз Насиров также рассказал, что получил ранение, когда в том же селе занимался очисткой территории от мин, умышленно установленных армянской стороной в период оккупации.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.