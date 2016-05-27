В Саатлинском районе произошло ДТП, один человек тяжело ранен

Саатлы. 27 мая. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого тяжело ранен 1 человек.

Как сообщает Report, авария произошла сегодня вечером в городе Саатлы недалеко от дома торжеств "Həyat".

38-летний районный житель Каинат Ханлар оглу Абдуллаев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" врезался в автомобиль марки "Shacman", управляемый 37-летним жителем Товузского района Шахнигяром Ханоглан оглу Абдуллаевым.

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2106" был тяжело ранен. Пострадавший доставлен в Саатлинскую районную центральную больницу. Ему оказана необходимая помощь. Состояние больного остается тяжелым.

По факту в Саатлинском районном отделении полиции ведется расследование.