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    В результате ДТП в Имишли пострадал водитель

    По данному факту проводится расследование

    Имишли. 24 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла вчера ночью на территории Даш Кёрпю. 

    Согласно информации, 38-летний житель поселка Бахрамтепе Ибрагимов Иман Миркерем оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2107" потерял управление и врезался в бетонный столб на обочине дороги. 

    Водитель с различными телесными повреждениями был госпитализирован в Имишлинскую районную центральную больницу. После оказания первой помощи он был размещен в отделении травматологии.

    По факту ДТП проводится расследование.

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