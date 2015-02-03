 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В прошлом году из органов юстиции уволено 34 сотрудника Пенитенциарной службы

    36 человек освобождены от занимаемых должностей за грубые правонарушения

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году приняты конкретные меры, направленные на ликвидацию случаев злоупотребления должностными полномочиями и негативов.

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра юстиции, начальник Пенитенциарной службы Мадат Гулиев в ходе выступления на прошедшем с участием министра юстиции Фикрета Мамедова расширенном совещании, посвященном итогам 2014 года и предстоящим работам.

    По его словам, за допущенные в прошлом году грубые правонарушения 347 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 36 сотрудников освободили от занимаемых должностей, а 34 были уволены из органов юстиции.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi