В поселке Кешля из-за аварии на коллекторе эвакуированы 97 жителей
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 12:51
В поселке Кешля в Низмаинском районе Баку эвакуированы 97 жителей.
Как сообщает Report, об этом сотрудник Управления по связям с общественностью МЧС Парвиз Асланов заявил журналистам.
По его словам, на затопленных из-за неисправности коллектора территориях проводится работа силами МЧС.
"В ночные часы силы МЧС непрерывно проводили соответствующие меры безопасности. По имеющейся на данный момент информации, 97 жителей эвакуированы в безопасное место. Сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды", - сказал Асланов.
Последние новости
