В поселке Кешля из-за аварии на коллекторе эвакуированы 97 жителей

В поселке Кешля в Низмаинском районе Баку эвакуированы 97 жителей.

Как сообщает Report, об этом сотрудник Управления по связям с общественностью МЧС Парвиз Асланов заявил журналистам.

По его словам, на затопленных из-за неисправности коллектора территориях проводится работа силами МЧС.

"В ночные часы силы МЧС непрерывно проводили соответствующие меры безопасности. По имеющейся на данный момент информации, 97 жителей эвакуированы в безопасное место. Сотрудники МЧС продолжают работы по откачке воды", - сказал Асланов.