В Ордубаде 32 дома лишились газоснабжения из-за обвала горных пород - ОБНОВЛЕНО
- 16 апреля, 2026
- 16:17
В результате обвала горных пород в селе Пазмари Ордубадского района Нахчывана 32 жилых дома лишились газоснабжения.
Как сообщает местное бюро Report, в настоящее время ведутся ремонтные и восстановительные работы.
В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики в результате сильных дождей произошло обрушение скальных пород, повреждена дорожная инфраструктура.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на 24-м км автотрассы в селе Пазмари Ордубадского района.
К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники удалось расчистить часть дороги и восстановить движение. В настоящее время продолжаются работы по открытию оставшегося участка.