В Ордубаде 32 дома лишились газоснабжения из-за обвала горных пород - ОБНОВЛЕНО

В результате обвала горных пород в селе Пазмари Ордубадского района Нахчывана 32 жилых дома лишились газоснабжения.

Как сообщает местное бюро Report, в настоящее время ведутся ремонтные и восстановительные работы.

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики в результате сильных дождей произошло обрушение скальных пород, повреждена дорожная инфраструктура.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на 24-м км автотрассы в селе Пазмари Ордубадского района.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники удалось расчистить часть дороги и восстановить движение. В настоящее время продолжаются работы по открытию оставшегося участка.