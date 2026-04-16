    В Ордубаде 32 дома лишились газоснабжения из-за обвала горных пород - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 16 апреля, 2026
    • 16:17
    В Ордубаде 32 дома лишились газоснабжения из-за обвала горных пород - ОБНОВЛЕНО

    В результате обвала горных пород в селе Пазмари Ордубадского района Нахчывана 32 жилых дома лишились газоснабжения.

    Как сообщает местное бюро Report, в настоящее время ведутся ремонтные и восстановительные работы.

    В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики в результате сильных дождей произошло обрушение скальных пород, повреждена дорожная инфраструктура.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на 24-м км автотрассы в селе Пазмари Ордубадского района.

    К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана.

    Прибывшим на место происшествия сотрудникам агентства с помощью техники удалось расчистить часть дороги и восстановить движение. В настоящее время продолжаются работы по открытию оставшегося участка.

    Обрушение скальных пород Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана
    Ordubadda qaya uçqunu nəticəsində 32 ev qazsız qalıb - YENİLƏNİB

