В Национальном парке Гиркан начался пожар - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 7 августа. REPORT.AZ/ Пожар в заповеднике Гиркан охватывает территорию в 5 га.

Как сообщает южное бюро Report, ведутся меры для локализации пожара.

Пожар начался в горной местности и по этой причине доставить на территорию технику невозможно.

Сотрудники местного отдела министерства экологии и природных ресурсов совместно с личным составом Государственной противопожарной службы Лянкярана и Астары привлечены к работам, направленным на локализацию пожара вручную.

***14:53

Лянкяран. 7 августа. REPORT.AZ/ В Национальном парке Гиркан начался пожар.

Как сообщает южное бюро Report, пожар произошел в части парка, расположенной в высокогорной местности недалеко от села Биласар Лянкяранского района.

В заявлении Report руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова отметила, что 7 августа в 13:00 в Национальном парке Гиркан начался пожар: "На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники министерства экологии и природных ресурсов. О случившемся также проинформировано министерство по чрезвычайным ситуациям. Пожар начался в высокогорье. Поэтому сотрудники министерства экологии и природных ресурсов пытаются локализовать пожар вручную".