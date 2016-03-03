​В Лянкяране неисправность в системе управления автомобиля привела к аварии - ФОТО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на улице Аллеи шехидов. По словам очевидцев, причиной аварии стала неисправность в системе управления автомобиля.

Согласно информации, у ехавшего на высокой скорости автомобиля марки "Mitsubishi" (госномера 42 BT 588) внезапно вылетело колесо. Потеряв управление, водитель врезался в автомобиль "ВАЗ-2104" (госномера 90 EP 504). Из-за сильного удара "Mitsubishi" съехал с дороги и врезался в забор.

По факту ведется расследование. Точная причина ДТП станет известна после заключения автотехнической экспертизы.