Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Ингушетии задержаны 24 гражданина Азербайджана за ведение незаконной трудовой деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Ингушетия, нарушение выявлено в результате проверок в Назрани.

Все нарушители были задержаны сотрудниками полиции, проверены по базам данных. В отношении них составлены административные протоколы. Согласно санкциям предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. Составленные административные материалы переданы в Магасский районный суд для принятия соответствующего процессуального решения.

В отношении фирмы застройщика, сотрудники которой незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности, возбуждено административное производство.