Пожар в частном доме в Хырдалане полностью потушен

Пожарные МЧС полностью потушили пожар в частном доме в Хырдалане.
Как сообщили Report в ведомстве, удалось предотвратить распространение огня на другие здания.
Пожар в частном доме в Хырдалане локализован, сообщили Report в МЧС.
В настоящее время пожарные пытаются полностью потушить пожар.
Пожарные МЧС принимают меры по тушению пожара в частном жилом доме в Хырдалане.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
В настоящее время пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания, а также локализовать огонь. Обеспечиваются все меры безопасности.
В одном из частных жилых домов, расположенных в городе Хырдалане Абшеронского района, зафиксирован пожар.
Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время принимаются неотложные меры по тушению пожара.