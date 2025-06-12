Пожар в частном доме в Хырдалане полностью потушен

В одном из частных жилых домов, расположенных в городе Хырдалане Абшеронского района, зафиксирован пожар.

Пожарные МЧС полностью потушили пожар в частном доме в Хырдалане.

Как сообщили Report в ведомстве, удалось предотвратить распространение огня на другие здания.

13:57

Пожар в частном доме в Хырдалане локализован, сообщили Report в МЧС.

В настоящее время пожарные пытаются полностью потушить пожар.

13:42

Пожарные МЧС принимают меры по тушению пожара в частном жилом доме в Хырдалане.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания, а также локализовать огонь. Обеспечиваются все меры безопасности.

13:05

В одном из частных жилых домов, расположенных в городе Хырдалане Абшеронского района, зафиксирован пожар.

Как сообщает местное бюро Report, на место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время принимаются неотложные меры по тушению пожара.