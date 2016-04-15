​В Губе угнавший автомобиль мужчина совершил ДТП - ФОТО

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева в Губе произошло ДТП.

Как сообщает Report, Мурад Муртуз оглу Багиров 1970 г.р. угнал припаркованный у маркета "24 saat market" на проспекте Гейдара Алиева автомобиль марки "ВАЗ-21011", принадлежащий Назиму Мираббас оглу Хуррами 1960 г.р.

Однако чуть позже М.Багиров врезался на угнанном автомобиле в грузовую машину марки "Камаз". Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что угонщик находился в нетрезвом состоянии. М.Багиров отделался легким ранением. Что же касается автомобиля, он полностью деформировался.

По факту в отделении полиции Губы ведется расследование.