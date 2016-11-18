В Геранбое обокрали дом, когда хозяева были на похоронах - ФОТО

Геранбой. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе ограблен частный дом.
Как сообщает западное региональное бюро Report, ограблен дом Санана Аллахвердиева в селе Хойлу.
Соседи заметили открытое окно в доме Аллахвердиевых, когда хозяева были на похоронах. Они сообщили об этом членам семьи.
Как заявил Report брат пострадавшего Санана Аллахвердиева Гусейн Аллахвердиев, воры проникли в дом через окно и украли спрятанные в сундуке золотые украшения и определенную сумму денег.
Факт расследуется отделением полиции Геранбойского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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