В Гахе автомобиль ударился о дерево, двое погибли, двое ранены - ДОПОЛНЕНО

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Гах. 1 июня. REPORT.AZ/ В селе Даймадаглы Гахского района произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает северо-западное бюро Report, в результате происшествия два человека погибли, еще двое ранены.

В результате аварии автомобиль марки "ВАЗ-2109" под управлением жителя села Юхары Тала Загатальского района Бахруза Рамазанова 1984 г.р. разделился надвое и сгорел дотла.

Водитель Б. Рамазанов и пассажир Руслан Мурадов 1985 г.р. скончались. Другие пассажиры Хасрат Керимов 1988 г.р. и Ильгар Ахмедов 1977 г.р. были госпитализированы в Гахскую районную центральную больницу с различными травмами.

По факту начато расследование.