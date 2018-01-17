В Гахе 78-летний мужчина упал с моста в канал

Гах. 17 января. REPORT.AZ/ В Гахском районе 78-летний мужчина упал с моста в канал.

Как сообщает северо-западное бюро Report, случай произошел на улице И.Дагистанлы города Гах.

Так, переходя по мосту над водой, Немет Магомед оглу Магсудов 1940 г.р. упал в канал глубиной 3 метра. При помощи окружающих людей пожилой мужчина был извлечен из воды и на карете Скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение Гахской центральной районной больницы.

Как сообщили местному бюро Report в больнице, пострадавшему поставили диагноз открытая черепно-мозговая травма и его состояние тяжелое.

По факту начато расследование.