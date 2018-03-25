В Гаджигабуле в ДТП пострадали медсестра с дочерью

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Гаджигабул. 25 марта. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали медсестра с дочерью.

Как сообщает Аранское бюро Report, на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Атбулаг, в результате столкновения двух легковых автомобилей Гусейнова Арзу Ибищ гызы 1967 г.р и ее дочь Селимова Фарида Эльдар гызы 1990 г.р. получили травмы различной степени тяжести. А.Гусейнова является медсестрой Ширванского диагностического центра. Мать и дочь были доставлены в Центральную больницу города Ширван. После первичной медпомощи Арзу Гусейнова была помещена в отделение травматологии, а ее дочь была отпущена на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.