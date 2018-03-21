В Евлахе пьяный мужчина убил своего земляка

Евлах. 21 марта. REPORT.AZ/ В селе Халдан Евлахского района произошло убийство.

Как передает Западное бюро Report, после праздничного вечера между знакомыми возник спор.

В результате, ранее судимый житель села Халдан Рзаев Маир Таир оглы 1958 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии зарезал ножом своего знакомого - жителя села Биринджи Саламабад Юсифова Хаяла Неман оглы 1973 года рождения. Раненый скончался из-за потери крови.

Зачинщик инцидента задержан.

По факту в прокуратуре Евлахского района ведется расследование.