В Джебраиле ознакомились с операциями по разминированию

В рамках визита Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Р

В рамках визита Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, состоялось ознакомление с проведенными в Джебраильском районе операциями по разминированию.

Как сообщает сотрудник Report из Джебраила, им была предоставлена информация о разминированных территориях.

Отметим, что 16 августа в Лачыне состоится заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.