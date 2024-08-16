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В Джебраиле ознакомились с операциями по разминированию

В Джебраиле ознакомились с операциями по разминированию В рамках визита Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Р
Происшествия
16 августа 2024 г. 11:57
В Джебраиле ознакомились с операциями по разминированию

В рамках визита Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, состоялось ознакомление с проведенными в Джебраильском районе операциями по разминированию.

Как сообщает сотрудник Report из Джебраила, им была предоставлена информация о разминированных территориях.

Отметим, что 16 августа в Лачыне состоится заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке ФотоLandmines cleared in Azerbaijan's Jabrayil through controlled detonation
Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda minaların partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilməsi icra olunub - YENİLƏNİB

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