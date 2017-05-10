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    В Джалилабаде в реке утонул 9-летний ребенок

    Тело ребенка доставлено в Джалилабадскую районную центральную больницу

    Джалилабад. 10 мая. REPORT.AZ/ Стала известна личность утонувшего в реке в Джалилабаде 9-летнего ребенка.

    Как передает аранское бюро Report, в реке затонул житель города Джалилабад, проживавший на улице Микаила Мушфига, Гаджи Ибадет оглу Гасанли.

    Отметим, что инцидент зарегистрирован на протекающей по территории села реке Мишарчай.

    Тело Г. Гасанли было извлечено из реки в месте затопления и доставлено родственниками в Джалилабадскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется.

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